Le journaliste de France 24 révèle: des autorités sénégalaises sont entrées en contact avec le Jihadiste Omar Diaby

Le Niçois Omar Diaby, l’un des principaux recruteurs de jihadistes francophones, avait alors été libéré d'une prison syrienne où il était incarcéré depuis six mois, au Nord-Ouest du pays.



Celui qui se fait appeler localement Omar Omsen avait immédiatement repris la tête d’un groupe de combattants francophones.



SON FILS EN VIDÉO

Vendredi, France 24 a diffusé des images de jihadistes français engagés dans la bataille d'Idleb contre le régime syrien. On y voit notamment un homme portant un turban vert. Il s'agit de Bilal Diaby, fils d'Omar Diaby.



Une courte vidéo signée du journaliste de France 24 Wassim Nasr, spécialiste des réseaux jihadistes, qui s'est également entretenu pendant deux heures avec Omar Diaby, via Skype.



Selon le journaliste, le Niçois lui a dit que "la France a mis sa tête à prix."



Et Wassim Nasr de détailler le contenu de la discussion.



"Il affirme n'avoir aucune responsabilité avec les jihadistes qu'il a embrigadés notamment avec ceux impliqués dans les attentats du 13 novembre. Il estime que même ceux qu'il a attirés en Syrie, lui il les a attirés comme il dit de bonne foi, pour qu'ils fassent leur devoir de jihad. Si certains ont fini dans les rangs de l'Etat islamique, c'est de leur faute".



ATTENTAT DE NICE

"Il s'est prononcé clairement contre les attentats commis par l'Etat islamique en Occident, raconte encore le journaliste. Il a dit, moi-même je suis de Nice, j'aurais pu me retrouver avec ma famille sur la Promenade des Anglais et j'aurais pu subir un attentat. Mais en même temps, il soutient que l'attentat de Charlie Hebdo est tout à fait légitime et même s'il est fait au nom d'Al Qaida (...)."



Wassim Nasr poursuit: "Il m'a même dit que certaines fois il avait empêché des attentats en France (...) Des gens qui étaient partisans de ma cause et qui me disaient on est en France et on veut agir en ton nom et moi je leur disais non même si c'est peut-être des gens du renseignements qui essayent de me piéger."



Omar Diaby étant originaire du Sénégal, le journaliste de France 24 indique: "j'ai appris que les autorités sénégalaises, via des officiers de renseignements, essayaient de l'attirer au Sénégal, de lui faire miroiter quelque chose pour qu'il rentre au Sénégal et bien sûr ça c'est par impulsion évidemment française".



Avec Nice Matin