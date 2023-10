Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi libéré après 284 jours de détention en Afghanistan

C'est « la fin d'une épreuve douloureuse et d'une inquiétude permanente », fait savoir RSF. L'ONG relaie, ce 18 octobre 2023, l'information sur la libération de Mortaza Behboudi, qui avait été arrêté en début d'année en Afghanistan. Il a recouvré la liberté après 284 jours de détention et a quitté la prison de Pule-Charkhi.



« Lors d’une audience de la cour criminelle de Kaboul, ce jour, les juges ont prononcé son acquittement de toutes infractions, incluant l’espionnage, le “soutien illégal à des étrangers” et l’aide au franchissement de frontières vers l’étranger. La cour a alors annoncé sa décision de libérer Mortaza Behboudi », écrit RSF dans son communiqué.



Cette libération « suscite bien entendu un immense soulagement pour son épouse Alexandra, pour ses amis et ses collègues, et pour tous les défenseurs de la liberté de la presse. C’est la fin d’une épreuve douloureuse et d’une inquiétude permanente pendant plus de neuf mois », fait savoir Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. L'ONG œuvre désormais pour que le journaliste « retrouve, dans les prochains jours, son épouse et ses proches à Paris ».



Aleksandra Mostovaja, l'épouse de Mortaza Behboudi, réagit également : « Avec la libération de Mortaza, la lumière est revenue dans mon monde et la vie peut désormais recommencer. Je suis reconnaissante pour tout le soutien reçu, pour avoir pu voir comment la personnalité de Mortaza a brillé même dans les moments les plus sombres. Personne ne devrait subir de détention arbitraire ni la douleur de ne pas savoir ce qu'il est advenu d'un être cher. Je le répète : le journalisme n'est pas un crime. »