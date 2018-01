Le magazine "Nouvel Horizon" met la clé sous le paillasson

La conjoncture économique a fait une nouvelle victime dans le secteur des médias. La société Panafrican System Production qui éditait le magazine "Nouvel Horizon" a décidé de mettre la clé sous le paillasson à partir de ce mardi 2 janvier. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ladite entreprise indique qu'elle "fait part aux abonnés, lecteurs, annonceurs, aux confrères et amis de la décision de suspension de ses activités à partir de ce 2 janvier 2018. Le magazine Nouvel Horizon, produit phare de l’entreprise cesse conséquemment ses parutions après une ultime publication qui paraît ce 5 janvier 2018".



Une décision que la décision explique ainsi : "c'est la conséquence d’une situation économique en dégradation constante sur huit années consécutives avec des pertes de plus en plus difficiles à supporter. Pour éviter des retards de paiements de salaires et de versements des cotisations sociales ou alourdir à des niveaux irrémédiables la dette auprès des fournisseurs, cette solution douloureuse a été décidée".

Toutefois, Panafrican System Production n'écarte pas la possibilité de se relancer ultérieurement, "si les conditions s'y prêtent". Nouvel Horizon est un magazine hebdomadaire sénégalais qui paraît depuis janvier 1996.