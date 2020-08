Le magistrat Ousmane Kane auditionné par l’Inspection générale de l’administration de la Justice

Le magistrat Ousmane Kane a été auditionné lundi par l’Inspection générale de l’administration de la Justice sur le différend entre lui et son collègue Amadou Yaya Dia, tous les deux officiant à la Cour d’Appel de Kaolack, au centre du Sénégal.



Ousmane Kane est revenu devant les magistrats de l’Inspection générale de l’administration de la Justice sur son problème avec son collègue qui serait né d’une « faute technique » qu’aurait commise Amadou Yaya Dia et qui aurait refusé de la rectifier, même quand son supérieur lui avait demandé.



C’était le délibéré d’une affaire civile de liquidation d’astreinte. Depuis, la relation s’est effritée, avant d’envenimer ces dernières semaines, à la suite d’une demande d’explications servie au juge Amadou Yaya Dia par le premier président de la Cour d’appel, pour absence autorisation et refus de rendre les clés de son bureau.



Ousmane Kane a demandé, selon L’Observateur, qui revient sur l’audition, que cette affaire qui lui a causé beaucoup de tort soit définitivement réglée par l’Igaj. Les auditions vont se poursuivre ce mardi. L’Inspection générale de l’administration de la Justice va entendre Amadou Yaya Dia pour qu’il prouve ses accusations.