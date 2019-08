Le maire de Keur Massar traîne en justice son deuxième adjoint

Le torchon brûle entre le maire de Keur Massar et son deuxième adjoint. En effet, Moustapha Mbengue a servi une citation directe à son collaborateur Ousmane Thiouf et ses dix (10) complices.



Ils sont poursuivis pour diffamation, collecte frauduleuse de données à caractère personnel et injures publiques au moyen d’une Technologie de l’information et de la communication , rapporte L’AS.