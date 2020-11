Le maire de la Commune de Sadio accusé de détournement de deniers publics

La section Frapp de Sadio, au sud du Sénégal, a déposé une plainte devant l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) contre le maire Pape Sidy Ndiaye et le conseil municipal pour des « infractions présumées de détournement de deniers publics, conflit d’intérêts et abus de pouvoir».



Dans la dénonciation, réceptionnée à l’Ofnac, la section Frapp pointe du doigt plusieurs budgets colossaux approuvés pour des projets qui n’auraient jamais vu le jour. Elle dénonce aussi des «irrégularités présumées» dans le cadre du marché de construction du stade municipal ainsi que le budget qui serait alloué au cabinet du maire.