Le média public RTVE lie les vagues migratoires en mer à la répression sanglante de juin et décrit un seuil critique des arrivées à El Hierro

Le média public espagnol RTVE a réalisé un reportage de plus de 10 minutes pour montrer le Seuil critique de la situation sur l’Île d’El Hierro, la plus petite de l’Espagne.Avec 11 000 habitants, El Hierro fait face à l’arrivée de plus de 10 000 arrivées de migrants depuis le début de l’année 2023 dont 7000 rien qu’en Octobre qui a vu 61 pirogues débarquer.Tenez-vous bien, le nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) a doublé cette année sur l’île avec un total d’au moins 4000 soit 2000 arrivées. Il faut savoir que la loi espagnole les protège et ne permet pas qu’on les rapatrie.Le média a aussi mis l’accent sur la situation politique et la répression sanglante des manifestations après la condamnation de Sonko au Sénégal pour expliquer ces vagues migratoires.Pendant ce temps, les arrivés de pirogues se poursuivent malgré la chute des températures. Samedi soir, une pirogue partie du Sénégal avec 106 migrants est arrivée à Gran Canaria.