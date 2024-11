Le message de Moustapha Diakhaté à ses proches avant sa garde à vue : « Il se peut même que ce soit la dernière fois que... »

L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (2012-2017), Moustapha Diakhaté, a été placé en garde à vue hier- vendredi par la Division de la Cybersécurité. Cette décision intervient sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il est accusé d'avoir tenu des propositions jugées insultantes via un système informatique.



Ses avocats, Mes El Hadji Diouf et Amadou Sall, cités par Les Échos , affirment que leur client reste serein face à la situation. Selon eux, « il s'est préparé et c'est un homme de foi ». Avant de se rendre à la convocation, Moustapha Diakhaté avait confié à ses proches : « Il se peut même que ce soit la dernière fois que vous me voyez, parce que je n'ai pas confiance en ces gens ».



Le leader du mouvement « Aar Domi Sénégal - Mouvement pour la République et la Démocratie » s'était exprimé lors d'une intervention sur 7tv, où il aurait tenu des propositions polémiques. « Le peuple sénégalais est maudit. Comment un pays normal peut-il choisir Diomaye Faye, qui n'a aucune expérience dans la gestion de l'État, comme dirigeant ? [...] C'est pour cela que je dis que le Sénégal est un peuple maudit », a-t-il déclaré