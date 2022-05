Le message fort de Cr7 à Erik ten Hag, le plan de Carlo Ancelotti pour battre Manchester City

«Je ne suis pas terminé !»

Il y avait un match hier soir, en Premier League, avec la 35e journée entre Manchester United et Brentford. Et ce sont les Red Devils qui se sont largement imposés 3-0 à Old Trafford ! L'occasion pour Cristiano Ronaldo d'inscrire son 18e but de la saison qui a consolidé la victoire de son équipe. Pour le Daily Mirror, on a assisté à la «magnificence du 7 !» Pour le tabloïd, le Portugais envoie «énorme message à Ten Hag», son futur coach, avec son but. Le quintuple Ballon d'Or a simplement lâché une phrase lourde de sens à l'issue de la rencontre : «je ne suis pas terminé» ! Pour le Daily Telegraph, «Ronaldo frappe encore» ! Alors que pour le Daily Star, c'est bien la déclaration de CR7 qui est reprise car cela scelle certainement l'avenir du Portugais. Enfin, le Manchester Evening News se réjouit de la fin de saison qui se profile car «c'est fini ! et heureusement…»





Ancelotti sait comment battre Manchester City

Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en 8es de finale, le Real Madrid veut retourner à Paris. Les Merengues se sont inclinés 4-3 à l'aller, face à Manchester City, mais pas de souci pour le retour car comme l'annonce AS : «Ancelotti a un plan» ! Et cela se joue en cinq points : «marquer en premier. Garder le stade engagé du début à la fin. Doubler l'agressivité au milieu de terrain grâce à Casemiro. Désactiver la connexion entre Rodri et de Bruyne. Faire entrer des remplaçants efficaces si le rythme baisse.» La plan est rodé et le Real veut y croire et d'ailleurs comme le reprend Marca, Madrid pourra compter sur «la bête noire» des matches aller-retour avec Karim Benzema qui a inscrit 9 buts contre City, Chelsea et le PSG…



Des stars de Chelsea veulent fuir au Barça

À Barcelone, c'est du mercato qui fait la Une de Mundo Deportivo ce matin. Et le quotidien catalan annonce une nouvelle fois que deux joueurs de Chelsea veulent venir cet été. Il s'agit de Marcos Alonso et César Azpilicueta. «Les deux latéraux espagnols de Chelsea sont séduits par l'idée de porter le maillot blaugrana. Ils terminent leur contrat en 2023 mais la situation incertaine des "Blues" pose problème au Barça pour négocier.» Mais en tous cas AS révèle que le club catalan tient déjà un accord avec Carlos Soler, le milieu de terrain de Valence qui devrait s'engager cet été contre un chèque de 20 M€. Et d'ailleurs, Sport nous apprend qu'en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski, Xavi a une idée pour son prochain numéro 9 avec la «solution Ansu Fati». L'attaquant a toutes les qualités pour évoluer à ce poste selon l'entraîneur blaugrana.