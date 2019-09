Le ministère de l’Economie et MasterCard Fondation signent un contrat d’assistance technique d’une durée de 5 ans

Le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et MasterCard Fondation ont signé un contrat d’assistance technique d’une durée de cinq ans, lundi, en marge des Assemblées générales des Nations unies à New York, aux Etats-Unis, annonce un communiqué.



Grâce à cette collaboration, le Ministère sera renforcé techniquement par la Fondation MasterCard pour développer et mettre en œuvre, en partenariat avec le secteur privé, des projets et initiatives, créateurs d’emplois. Cette assistance technique permettra au Ministère de l’Economie, en charge du développement du Secteur Privé et des PPP, d’accélérer les initiatives en cours, qui vont à terme, renforcer l’investissement et la participation du secteur privé dans l’économie du pays et permettre la création d’emplois pour les jeunes.



La Fondation MasterCard compte investir au Sénégal 200 millions de dollars, environ 116 milliards CFA, sous forme de dons, dans les 5 prochaines années au niveau des différents secteurs de l’économie, afin de générer plus de trois millions d’emplois au profit de la jeunesse sénégalaise, ajoute la même source.