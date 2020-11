Le ministre Abdoul Latif Coulibaly traine à la barre une société de réparation de voiture

Le ministre Abdoul Latif Coulibaly a trainé une société de réparation de voiture devant le Tribunal pour 10 millions FCFA. Il lui reproche d’avoir abimé sa voiture qu’elle avait la charge de remettre à neuf, rapporte L’Observateur.



L’affaire remonte au mois de décembre 2018 quand Abdou Latif Coulibaly avait confié son véhicule particulier de marque Kia à la société Expert-Auto pour une remise à neuf. La société l’avait facturé à 10,7 millions FCFA. Une somme qu’il avait intégralement payée le 17 janvier 2019.



Après plusieurs mois d’attente, la société lui a livré la voiture le 27 septembre 2019. Seulement M. Coulibaly qui espérait voir sa voiture plus luxueuse a eu la surprise de ne pas voir son véhicule remis à neuf. La bagnole a même été abimée.



Il décide de trainer les responsables de Expert Auto en justice par une assignation en paiement. Les avocats du ministre ont sollicité du tribunal la condamnation de la société à lui restituer sa voiture et de lui allouer la somme de 20 millions FCFA pour réparation du préjudice causé, constatant que la réparation n’est pas terminée malgré le délai de 10 mois.



La Tribunal a condamné la société à payer la somme réclamée. Me Issa Diop, avocat pour le compte de la société a répliqué en introduisant une opposition. La bataille judiciaire va donc se poursuivre.