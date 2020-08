Le ministre Samba Sy suite au décès de Mansour Kama : "Je garde l’image d’un homme sobre, équilibré, d’une grande générosité"

Le ministre du Travail réagit suite à l’annonce du décès du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mansour Kama, survenu ce dimanche matin à l’hôpital Le Dantec de Dakar. Présentant ses condoléances à l'organisation patronale au nom du chef de l'Etat, Macky Sall, Samba Sy déclare que le défunt était « un homme sobre, équilibré» et qui savait faire des propositions à des moments importants.



« Une bien triste nouvelle que nous venons d’avoir, monsieur Kama vient de repartir au Seigneur. Nous savons bien qu’il est dans le lot de l’humain un devoir d’un moment ou à l’autre de faire, mais pour ceux qui ont marqué leur existence et qui ont été utiles aux autres, c’est toujours avec beaucoup de peine qu’on constate leur départ », a d’entrée déclaré le ministre du Travail sur I-radio.



Samba Sy de témoigner : « Je garde du défunt une image d’un homme sobre, équilibré, de grande urbanité, de grande générosité. Un homme qui savait également, à des moments importants, faire des propositions pour dénouer des crises qui pouvaient être des crises assez fortes ».



C’est une grosse perte, estime M. Sy qui se remet, toutefois à Dieu : « C’est Dieu qui a dispose du destin des hommes ».



M. Sy présente ses condoléances au nom du chef de l’Etat, Macky Sall et de tout le gouvernement à sa famille, à son organisation patronale, au monde du travail et à tous les Sénégalais.