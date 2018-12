Le ministre de la Santé rend visite à la mère des sœurs siamoises

Le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rendu visite à la mère des sœurs siamoises qui ont été séparées la semaine dernière et don une d'entre elles a rendu l'âme dimanche. Il lui a souhaité du courage après ce décès.



"Elle sera appuyée comme il se doit et tout sera mobilisé pour que l’autre jumelle reste en vie dans d’excellentes conditions", a-t-il déclaré sur galsen221.com.