Le ministre du Commerce fixe les prix de l'huile, du sucre du gaz...

Face à la flambée des denrées de première nécessité qui sévit la population sénégalaise depuis plusieurs mois, le ministre du Commerce a sorti un arrêté en date du 3 septembre 2021 pour fixer les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé dans la région de Dakar. Et ce conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, comme l'indique la note.

Fana CiSSE

