Le ministre du Travail souligne que la journée du lundi 02 novembre 2020 n'est pas fériée

Non, le Lundi 02 novembre 2020, lendemain de la fête de Toussaint, célébrée cette année dimanche 1er novembre 2020, n’est pas un jour férié. La croyance populaire selon laquelle une fête religieuse qui tombe un dimanche rend le lundi suivant férié ne s’applique pas à celle-ci. Et c'est ce que rappelle le ministre du Travail, Samba Sy dans un communiqué parcouru par PressAfrik.



" En application de la loi n° 74-52 du 4 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, modifiée, le Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions rappelle que la journée du Maouloud qui correspond au vendredi 30 octobre 2020 est une fête légale chômée. La journée de la Toussaint, fête légale est célébrée cette année le dimanche 1er novembre 2020. En conséquence, la journée du lundi 02 novembre 2020 n'est pas fériée", peut-on lire sur le document.