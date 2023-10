Le ministre israélien de la Défense annonce le "siège" de la bande de Gaza Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé l'imposition d'un "siège complet" à la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive déclenchée contre Israël à partir de ce territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas. L'attaque du Hamas et la réponse militaire israélienne ont fait plus de 700 morts côté israélien et plus de 400 morts côté palestinien. Suivez heure par heure l'évolution de la situation au Proche-Orient.

Réunion d'urgence mardi des ministres des Affaires étrangères de l'UE

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé convoquer mardi une "réunion d'urgence" des ministres des Affaires étrangères de l'UE pour évoquer la situation en Israël et à Gaza après l'offensive du Hamas.



"Je convoque demain une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'UE à propos de la situation en Israël et dans la région", a indiqué Josep Borrell sur X (ex-Twitter).



L'Allemagne "suspend provisoirement" l'aide au développement aux Palestiniens

L'Allemagne "suspend provisoirement" l'aide au développement pour les Territoires palestiniens, dans l'attente d'un "contrôle" de son utilisation, a indiqué une porte-parole du ministère du Développement, au surlendemain de l'attaque surprise contre Israël du Hamas qui contrôle la bande de Gaza.



"Cela signifie que [l'aide] n'est pas versée pour le moment, pendant le contrôle, mais cela ne veut pas dire que cela est arrêté" définitivement, a précisé la porte-parole lors d'un point presse du gouvernement.



"Au moins huit Français disparus, décédés ou pris en otage par le Hamas", assure un député

"Au moins huit Français seraient ou disparus, ou décédés ou pris en otage par le Hamas", a assuré le député des Français de l'étranger Meyer Habib (LR), dont la circonscription comprend Israël.



Parmi eux, Avidan T., 26 ans, un jeune Français originaire de Bordeaux et vivant en Israël, serait retenu en otage par le mouvement islamiste palestinien, selon lui.



"Je viens de m'entretenir longuement avec son père, médecin : il vient de me confirmer, comme nous le redoutions, qu'Avidan (...) est bien pris en otage par le Hamas", a écrit le parlementaire dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

Les affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne



Le ministre de la Défense israélien annonce le "siège" de la bande de Gaza

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé l'imposition d'un "siège complet" à la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive déclenchée contre Israël à partir de ce territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas.



"Nous imposons un siège complet à Gaza", a déclaré Yoav Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz", a-t-il ajouté. Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, un territoire densément peuplé et éprouvé par la pauvreté, sous blocus israélien depuis 2007.



Sirènes d'alerte à la roquette à Jérusalem, suivies de détonations

Les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti à Jérusalem, et ont été suivies rapidement par plusieurs détonations, ont constaté des journalistes de l'AFP dans la ville.



Les sirènes ont retenti autour de midi (9 h GMT). Elles avaient été entendues dans la Ville sainte samedi au premier jour de l'offensive militaire déclenchée par le Hamas palestinien à partir de la bande de Gaza, et des roquettes avaient alors été interceptées par la défense antiaérienne israélienne. Les sirènes n'avaient pas retenti dimanche.



L'Autriche suspend son aide aux Palestiniens

Le gouvernement autrichien a annoncé la suspension de ses programmes d'aide au développement dans les territoires palestiniens, en réaction à l'offensive du mouvement islamiste Hamas en Israël.



"Nous allons geler tous les paiements de la coopération au développement pour le moment", portant sur un montant de 19 millions d'euros, a déclaré le ministre conservateur des Affaires étrangères Alexander Schallenberg sur la radio publique Ö1.



"L'ampleur de la terreur est tellement épouvantable. C'est une telle rupture qu'on ne peut reprendre le cours normal comme si rien ne s'était passé", a-t-il ajouté.



Les Émirats arabes unis "consternés" par la prise d'otages de civils israéliens

Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, se sont dit "consternés" par la prise d'otages de civils israéliens après l'offensive lancée samedi contre Israël par le Hamas palestinien.



Le ministère émirati des Affaires étrangères est "consterné par les informations selon lesquelles des civils israéliens ont été enlevés comme otages à leur domicile", a-t-il affirmé dans un communiqué publié dimanche soir.



Israël dit avoir repris le contrôle de certaines localités près de la bande de Gaza

Les forces israéliennes ont repris le contrôle de certaines localités près de la bande de Gaza qui avaient été la cible d'incursions par les militants du Hamas, a déclaré un porte-parole de l'armée.



Des affrontement isolés avec des militants palestiniens armés toujours présents sur le territoire israélien se poursuivent, a-t-il ajouté.



La télévision israélienne a indiqué que l'armée avait appelé 300 000 réservistes, une mobilisation jamais atteinte auparavant.



10 h 23 : minute de silence au Conseil des droits de l'Homme "pour les victimes innocentes"

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a observé une minute de silence en l'honneur "des victimes innocentes" en Israël et à Gaza, à la demande de la représentante des États-Unis, a constaté l'AFP.



"En ce moment solennel, je demande respectueusement une minute de silence à cet estimé Conseil et à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui pour honorer et se souvenir des victimes de ces effroyables attaques terroristes (...). Les vies innocentes perdues en Israël et à Gaza résultant des attaques du Hamas", a déclaré l'ambassadrice Michèle Taylor à l'ouverture de la séance.



l'Iran rejette les accusations sur son rôle dans l'offensive du Hamas

"Les accusations liées au rôle de l'Iran" dans l'offensive du Hamas contre Israël "sont fondées sur des motifs politiques", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, affirmant que Téhéran n'intervenait pas "dans les prises de décisions d'autres nations, y compris la Palestine".



"La résistance de la nation palestinienne a la capacité, la force et la volonté nécessaires pour se défendre, défendre sa nation et tenter de récupérer ses droits perdus", a affirmé Nasser Kanani au cours d'une conférence de presse à Téhéran.



Pour lui, "évoquer le rôle de l'Iran vise à détourner l'opinion publique et à justifier les éventuelles prochaines actions" d'Israël.



Jusqu'à 250 personnes massacrées samedi dans une rave party, selon une ONG spécialisée dans les premiers secours

Jusqu'à 250 personnes ont été massacrées samedi en Israël dans une rave party près de la frontière avec Gaza, au premier jour de l'offensive lancée par le Hamas à partir de ce territoire palestinien, selon un bénévole ayant participé à la collecte des corps.



"Dans la zone où a eu lieu la rave party, et [pour] la rave party elle-même, mon estimation, fondée sur le nombre de camions, chaque camion transportant 50 corps, et il y avait quatre ou cinq camions, je dirais environ 200-250 corps", a déclaré à l'AFP Moti Bukjin, porte-parole de Zaka, organisation spécialisée dans les premiers secours et la collecte et l'identification des corps conformément à la loi juive.



Pékin dit "condamner" les actions portant atteinte à des civils

Le gouvernement chinois a dit "condamner" les actions portant atteinte à des civils après les affrontements entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.



"La Chine est très préoccupée par l'escalade continue du conflit israélo-palestinien", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que Pékin "déplore les pertes civiles causées par le conflit", "rejette et condamne les actions portant atteinte aux civils".



La Chine avait indiqué dimanche être "profondément préoccupée" par les affrontements qui ont déjà fait plus d'un millier de morts entre Israël et Palestiniens.



Elle "s'oppose à toute action susceptible d'étendre le conflit et de compromettre la stabilité régionale, et espère qu'un cessez-le-feu sera mis en place dès que possible afin que la paix puisse être rétablie", a insisté lundi Mao Ning.



Les représentants d'institutions juives reçues par le ministre français de l'Intérieur

En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'il recevrait à 15 h le grand rabbin de France, Haïm Korsia, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi, et le président du Consistoire central, Élie Korchia, pour évoquer la situation après l'offensive surprise du Hamas depuis Gaza contre Israël.



"Le président de la République m'a demandé de décaler mon déplacement en Allemagne avec lui [pour recevoir] cet après-midi [lundi] à 15 h le grand rabbin de France, le président du Consistoire, le président du Crif pour pouvoir évoquer avec eux la situation et les moyens que nous avons mis depuis samedi à la demande du président", a indiqué Gérald Darmanin sur France Bleu Nord.



Plus de 123 000 déplacés dans la bande de Gaza, selon l'ONU

La guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a fait plus de 123 000 déplacés dans la bande de Gaza, a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).



"Les hostilités ont causé des déplacements internes" de population, écrit l'organisme onusien, parlant de "plus de 17 500 familles représentant 123 538 personnes (...), principalement à cause de la peur, d'inquiétudes pour leur protection et de la destruction de leur logement".



Combats en cours en "sept ou huit" points en Israël autour de Gaza, annonce l'armée israélienne

L'armée israélienne continue de se battre avec des combattants palestiniens infiltrés sur le territoire d'Israël en "sept ou huit" points autour de la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole militaire plus de 48 heures après le début de l'offensive du Hamas.



"Nous nous battons toujours, il y a sept ou huit endroits en terrain ouvert autour de [la bande de] Gaza où nous avons encore des guerriers en train de combattre des terroristes", a déclaré à des journalistes le lieutenant-colonel Richard Hecht.



"Côté israélien, on se prépare à une offensive terrestre dans la bande de Gaza", rapporte notre envoyée spéciale à Ashkelon

"plus de 500 cibles" frappées pendant la nuit, selon l'armée israélienne

"Plus de 500 cibles" du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne.



"Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique", a indiqué l'armée dans un communiqué.



A Pékin, le sénateur américain Chuck Schumer se dit "très déçu" par la réaction chinoise

Le chef de la majorité au Sénat américain, le démocrate Chuck Schumer reçu lundi à Pékin, a critiqué la position de la Chine qui a appelé à la "retenue" après les affrontements entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël. "J'ai été très déçu, pour être honnête, par la déclaration [...], qui n'a montré aucune compassion ni aucun soutien à Israël en ces temps difficiles et troublés", a déclaré Chuck Schumer au chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.



Les cours du pétrole s'envolent en raison de l'offensive du Hamas contre Israël

Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4 % lundi après l'offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël qui suscite des inquiétudes quant à ses conséquences en matière d'approvisionnement dans une région riche en or noir. Le Brent a bondi de 4,7 %, à 86,65 dollars, et le West Texas Intermediate était en hausse de 4,5 %, à 88,39 dollars, au début des échanges sur les places asiatiques.



New York, théâtre sous tension de manifestations

New York, où résident quelque deux millions de juifs et des centaines de milliers de musulmans, a été dimanche le théâtre sous tension d'une manifestation propalestinienne contre la "violence" d'Israël et d'un rassemblement en faveur de cet allié des États-Unis.



Israël face à la question de la protection des otages retenus par le Hamas

Le gouvernement israélien acceptera-t-il de sacrifier des dizaines d’otages pour neutraliser la menace du Hamas par le biais d'une opération aérienne ? Ou l’option de l’opération au sol à Gaza, beaucoup plus difficile, sera-t-elle choisie ? Héloïse Fayet, chercheuse spécialiste du Moyen-Orient à l’Ifri, fait le point sur France 24.

Au Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs pays condamnent le Hamas

Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné dimanche l'offensive surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël, même si les États-Unis ont regretté l'absence d'unanimité lors de cette réunion d'urgence à huis clos.



"Une bonne partie des pays ont condamné les attaques du Hamas. Mais évidemment, pas tous", a regretté l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood devant la presse à l'issue de la réunion. "Vous pouvez certainement identifier l'un d'entre eux sans que je dise quoi que ce soit", a-t-il ajouté, dans une allusion claire à la Russie dont les relations avec l'Occident se sont largement détériorées depuis l'invasion russe de l'Ukraine.



Selon des diplomates, aucun État n'a mis sur la table de proposition de déclaration commune, alors que le Conseil est régulièrement divisé sur le dossier israélo-palestinien et que certains membres espèrent un texte allant au-delà d'une condamnation du Hamas uniquement.



"Mon message a été en faveur de la fin immédiate des combats, d'un cessez-le-feu et de négociations significatives", a déclaré l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia, évoquant une situation étant le résultat en partie de "problèmes non résolus".



Son homologue chinois Zhang Jun a lui condamné "toutes les attaques contre les civils", tout en insistant sur la nécessité d'un retour à un processus de paix pour parvenir à une solution à deux États. "Il est anormal que le Conseil de sécurité ne dise rien", a-t-il lancé en sortant de la réunion.



"plusieurs" citoyens américains tués dans l'attaque du Hamas contre Israël

"Plusieurs citoyens américains" ont été tués dans l'offensive inédite contre Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas, a déclaré dimanche un responsable américain.



"Nous pouvons confirmer la mort de plusieurs citoyens américains", a déclaré ce porte-parole du Conseil de la sécurité nationale américaine. "Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles de tous ceux qui sont affectés", a-t-il ajouté.



Le Brésil rapatrie ses ressortissants

Le gouvernement brésilien a prévu de mobiliser au moins six avions pour rapatrier ceux de ses ressortissants désirant quitter Israël et les territoires palestiniens après l'offensive samedi du Hamas, a indiqué dimanche l'armée de l'air.



"Nous avons six avions prêts", d'une capacité allant jusqu'à 230 passagers, a indiqué le commandant des forces aériennes Marcelo Damasceno à la presse après une réunion des ministères des Relations extérieures et de la Défense avec la présidence à Brasilia.



L'objectif est d'évacuer "tous les Brésiliens qui se trouvent dans la région et qui désirent" partir, a-t-il ajouté, les premiers vols étant prévus entre lundi et mardi. Marcelo Damasceno a précisé qu'un certain nombre de ressortissants avaient déjà quitté la région par des vols commerciaux.



Plus de 700 Israéliens tués depuis le début de l'attaque du Hamas

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque du Hamas samedi matin contre Israël, a annoncé l'armée israélienne dans un nouveau bilan publié tôt lundi matin. L'armée israélienne a aussi fait état de 2 150 Israéliens blessés depuis samedi matin, dans une mise à jour postée en ligne sur son compte officiel X (ex-Twitter).



Dans la bande de Gaza, 413 Palestiniens dont 78 enfants et 41 femmes ont été tués et 2 300 blessés, ont annoncé les autorités locales dimanche.



Athènes œuvre pour rapatrier "149 touristes grecs"

Le ministère grec des Affaires étrangères a annoncé dimanche œuvrer pour le rapatriement de "149 touristes grecs" bloqués en Israël en guerre contre le Hamas palestinien, dont un premier groupe de "81 personnes" est attendu dans les prochaines heures à Athènes.



Les autorités grecques, "par l'intermédiaire de l'ambassade de Grèce à Tel-Aviv et du consulat général à Jérusalem, sont en contact permanent avec les ressortissants grecs qui se trouvent actuellement dans la région", a indiqué un communiqué ministériel.



Selon ce texte, "149 visiteurs grecs ont déjà été enregistrés (pour quitter Israël, NDLR) et les procédures pour leur rapatriement sont lancées".



"Un premier groupe de 81 personnes (...) doit arriver dimanche à minuit à Athènes à bord d'un vol régulier de la compagnie israélienne El Al", selon ce communiqué.



Bouleversé par l'attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création, Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l'offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, dont le bilan s'élève à plus d'un millier de morts au total.



