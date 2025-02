Le ministre saoudien du Hajj au Sénégal pour le lancement de la plateforme Nusuk et l’inauguration du bureau de délivrance des visas

Selon l'agence de presse sénégalaise (APS) qui rapporte l'information, un des moments phares de cette visite a été le lancement de la plateforme numérique "Nusuk", conçue pour faciliter la planification et l’organisation du pèlerinage. Cette plateforme offre aux pèlerins un accès simplifié à une multitude de services, tels que la gestion des réservations, le suivi du voyage et l’accompagnement personnalisé via le programme "Nusuk Care". Ce dernier permet une assistance sur mesure pour chaque fidèle, afin de lui garantir un voyage serein et bien organisé.



Le ministre saoudien a également inauguré à Dakar le bureau de délivrance des visas "Tashir". Une initiative qui permet aux Sénégalais d’obtenir leur visa pour la Mecque sans intermédiaires, à un coût abordable, et en un temps record de moins de 48 heures.



Lors de cette visite, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah a annoncé des accords importants entre les compagnies aériennes Flynas et Air Sénégal. Ces deux transporteurs seront responsables du convoyage des pèlerins sénégalais pour le Hajj 2025, prévu à partir du 4 juin, correspondant au 8e jour du 12e mois lunaire.

Le Sénégal bénéficie cette année d’un quota de 12 860 pèlerins, dont 80% seront transportés par des voyagistes privés, selon le délégué général au pèlerinage, le général Mamadou Gaye.

Les départs des pèlerins sont programmés entre le 17 et le 24 mai 2025, avec un retour des fidèles prévu entre le 12 et le 22 juin de la même année.



Lors de son séjour au Sénégal, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye, des officiels ainsi que des voyagistes. Ces rencontres, à l'en croire, ont permis de discuter des modalités de cette coopération et des préparatifs pour le Hajj 2025.