Le ministres de Forces Armées annonce la création d'un Institut de défense nationale

Les autorités veulent mettre en place un Institut de défense nationale. Le ministre des Forces Armées, informe que cette école d'état-major logé au sein d'un pôle d'enseignement militaire supérieur d'excellence sera dénommée "Institut de défense du Sénégal". Selon Me Sidiki Kaba, il s'agit de faire le pari du développement du capital humain en investissant dans la formation continue des cadre.



Il souligne que "cet Institut de défense nationale à vocation internationale comprendra une école d'état-major, une Ecole supérieure de guerre et un Centre de doctrine. Il aura pour mission de préparer les officiers des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction".



Le journal "L'AS" de ce 9 octobre 2020 rapporte toujours que selon le ministre, cela contribuera aussi à doter notre système de défense nationale d'un cadre pluridisciplinaire de recherche et d'analyse des questions stratégiques qui interpellent notre pays, mais aussi l'Afrique et le monde avant d'indiquer que l'institut permettra de doter les Forces armées d'un cadre d'enseignement militaire supérieur continu, avec une cohérence d'ensemble entre les différent niveaux.