Le miracle Mlomp: jeté dans la forêt, un nouveau-né retrouvé vivant 6 jours après

Un miracle s’est produit à Mlomp, un village du Sénégal situé en Basse-Casamance. Un nouveau-né a été retrouvé vivant dans la forêt six (6) jours après y avoir été abandonné par sa mère. Celle-ci a été arrêtée et déférée au parquet de Ziguinchor.



L’affaire remonte à la nuit du 30 au 31 décembre 2019, lorsque Bineta Sambou, une jeune fille née en 1998, a mis au monde un bébé sans assistance avant de le déposer au milieu des arbres dans la forêt.



Quelques jours plus tard, Bineta, qui se tordait de douleurs abdominales, était obligée de se rendre en consultation au centre d’Oussouye. C’est là-bas que les sages-femmes ont découvert que leur patiente avait récemment accouché. Pressée de questions, elle finit par avouer qu’elle a abandonné son nouveau-né dans la brousse.



Alertée, la gendarmerie s’est empressée à aller chercher le bébé. A leur grande surprise, les éléments ont découvert que le nouveau-né était toujours en vie mais dans un état inquiétant. Il a été vite interné à la clinique, livre L'Observateur.