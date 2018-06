Le miracle n’a pas eu lieu pour Diambar qui descend en Ligue 2

Le miracle tant escompté n’a finalement pas eu lieu pour Diambar. En effet, le club coaché par Boubacar Gadiaga est désormais relégué en Ligue 2 après son match nul (0-0) face à Guédiawaye Foot Pro. L’équipe de Saly-Portudal devait gagner cette rencontre de la 30e et dernière journée, tout en priant pour une défaite de ses concurrents au maintien, Niarry Taly et Casa Sports.



Finalement, ces deux clubs ont eu plus de chance puisqu’ils sont venus à bout respectivement du Stade de Mbour sur la marque d’un but à zéro (1-0) et Mbour Petite Côte (2-1) leur permettant de rester définitivement en Ligue 1.