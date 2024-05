Le moment est venu pour « se réconcilier » et « envisager plus sereinement l’avenir » de la Nation (évêques)

Dans une déclaration, les évêques de la province ecclésiastique de Dakar encouragent « les gouvernants à renforcer la cohésion et la paix sociale dans le pays ». Ils ont fait cette déclaration à la clôture de la deuxième session ordinaire de l’année pastorale 2023 qui se tienne habituellement au lendemain du pèlerinage marial de Popenguine par les évêques pour apprécier le déroulement de l’événement religieux et aussi pour examiner certaines questions relatives à la vie de l’Église et du pays.



« Après les moments de turbulence qui ont perturbé la vie de nos concitoyens, depuis mars 2021, l’heure est sans nul doute venue de nous réconcilier et d’envisager plus sereinement l’avenir de notre nation, dans le respect des diversités », ont exhorté Mgr André Guèye et ses collègues.

« Pour le présent et l’avenir de notre nation », les Évêques insistent pour que « tous privilégient d’intérêt général, la promotion de la justice, la vérité, la paix et l’équité sociale, dans les propos comme dans les actes ».



Ces guides religieux appellent au respect des lois et règlements ils exhortent tous les citoyens « au respect des lois et règlements qui régissent notre vivre ensemble ».



"Réorganiser et mettre à profit la saison des pluies pour des campagnes annuelles de reboisement”.

Ils remercient le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour ‘’sa sollicitude et le soutien apporté à la réussite’’ de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine.



Ils le félicitent pour ‘’la confiance portée sur sa personne afin de conduire les destinées du Sénégal à la suite de la dernière élection présidentielle. Ils l’assurent du soutien de leurs prières pour une mission féconde au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement économique du Sénégal et de la sous-région’’.



‘’Par la même occasion, les Évêques rendent un hommage mérité à son prédécesseur, le président Macky Sall, pour le programme spécial présidentiel de modernisation des sites et cités religieuses qui a vu la réalisation en cours tant du nouveau sanctuaire Marial de Popenguine que des sanctuaires diocésains’’, souligne la déclaration.



À la fin de leur session, les évêques ont prié pour “un bon hivernage, avec des pluies bienfaisantes et de bonnes récoltes’’. Ils ont également exhorté “au travail de la terre” et invitent les autorités étatiques “à une bonne préparation de la campagne agricole, en vue d’une réelle souveraineté alimentaire”.