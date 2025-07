Touba : un mort et 19 blessés dans un accident impliquant un minicar et un taxi clando

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi 15 juillet 2025 à Nguiranène, un quartier de la ville de Touba. Le drame a impliqué un minicar communément appelé "Cheikhou Chérifou" et un taxi clando, faisant un mort et 19 blessés, dont huit (8) dans un état grave.



Selon des informations, le minicar, en partance pour le Fouta, aurait perdu le contrôle à cause de la pluie, avant d’aller percuter de plein fouet le taxi clando circulant en sens inverse.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Touba sont rapidement intervenus pour administrer les premiers soins sur place avant d’évacuer les victimes. Les blessés les plus graves ont été transportés à l’hôpital Janatou, tandis que les blessés légers et la dépouille du défunt ont été acheminés à l’hôpital Ndamatou.



La police s’est rendue sur les lieux pour effectuer le constat d’usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.