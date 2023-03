Le monde de la MMA en deuil: Iuri Lapicus perd la vie dans un accident de moto à Milan

Le combattant italo-moldave Iuri Lapicus, âgé de 27 ans, a perdu la vie à la suite d’un grave accident de moto survenu la semaine dernière.



Au volant de sa moto, Lapicus a percuté de plein fouet une voiture dans le nord de Milan. Après l’impact, il a été projeté à plusieurs mètres dans les airs. Il a été héliporté d’urgence à l’hôpital, où il a été placé dans un coma artificiel. Il est finalement décédé lundi.



Le talentueux Lapicus avait débuté sa carrière par une série de 14 victoires consécutives et était rattaché à la “ Team Multifight Petrosyan “. Il combattait depuis 2019 à Milan pour ONE Championship, une ligue d’arts martiaux mixtes (MMA) basée à Singapour qui concurrence l’UFC, la Ligue des champions de la MMA. Lors de son deuxième combat en 2020, il s’était imposé par étranglement arrière face à Murat ‘Cobra’ Gafurov (voir la vidéo ci-dessous), un ancien champion poids plume en ONE. Il avait fini par perdre le titre face à Christian Lee.



En 2021, son combat contre Eddie Alvarez, l’ancien champion des poids légers de l’UFC, s’est soldé par un no-contest après qu’il a décoché des coups de poing involontaires à l’arrière de la tête de son adversaire.



Son dernier combat, contre l’Ukrainien Kadestam, a été perdu en août 2022.







L’autre automobiliste, âgée de 69 ans, est également très grièvement blessée.