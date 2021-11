Le mouvement Y en a marre annonce une série de manifestations pour une "justice indépendante"

Le mouvement Y en a marre a annoncé une série de manifestation sur l’ensemble du territoire nationale, pour réclamer une justice indépendante. Ces activistes dénoncent une justice à deux vitesses dans l’affaire de trafic présumé de visa et d'autres chefs d'accusation dont deux de leurs membres sont victimes.



« Pour les séries de manifestations que nous comptons organiser, nous allons en parler avec tous les citoyens pour les sensibiliser. Nous comptons faire de vastes mobilisations un peu partout dans le pays pour dire halte à la manipulation de la justice. Ce sera une série d'activités et nous sommes en train de travailler sur la conduite à tenir », a renseigné Thiat, face à la presse.



Kilifeu et Simon, deux rappeurs et membres du mouvement Y en a marre, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt en septembre dernier pour « des faits de trafic de migrants, corruption, etc». Mais, Simon a bénéficié d’une liberté provisoire mardi, après que ses avocats ont prouvé que son état de santé était dégradant. Quant à Kilifeu, sa demande a été refusée et il reste encore en détention.