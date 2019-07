Le nombre de violations des droits de l’homme en RDC en très légère baisse

Le nombre de violations des droits de l'homme restent encore très élevées six mois après l'élection de Félix Tshisekedi en RDC, mais il y a un léger mieux : 8% de moins qu'en 2018 à la même période. Mais cela reste toujours plus que le nombre de violations enregistrées par exemple entre janvier et juin 2017. C'est donc vraiment un bilan en demi-teinte.



Pour le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), cette légère baisse serait notamment due à l'annonce de la réouverture de l'espace démocratique par le nouveau président Félix Tshisekedi, même si il y a aussi parmi les autorités du pays, note l'ONU, des velléités de le restreindre.



Le directeur du BCNUDH note « des améliorations ». Abdoul Aziz Thioye pointe « une possibilité un peu plus élargie pour un exercice un peu plus libre des droits civils et politiques ». Même si, ajoute-t-il, « il y a une recrudescence des interdictions de manifester, comme on a pu le voir cette semaine ou les semaines d’avant, notamment à Kolwezi ».