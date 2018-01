Le nouveau Code forestier sera soumis au prochain Conseil des ministres (Ministre)

Le Code forestier sera soumis au prochain Conseil des ministres. C’est la révélation faite par le ministre de l’Environnement et du développement durable Mame Thierno Dieng qui a fait face à la presse ce matin.Ce nouveau Code est, selon lui, plus contraignant puisqu’il permettra de durcir les sanctions contre les mis en cause mais aussi, est beaucoup plus dissuasif. Concernant la suspension des autorisations de coupe de bois, elle concerne Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.Présent lors de cette conférence de presse, le Colonel Baidy Ba, Directeur des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols a dressé un bilan de leurs activités en 2017. Selon lui, 3000 Procès-verbaux ont été rédigés durant cette année, 3000 troncs d’arbres saisis ainsi que 800 planches.En plus de ces saisies, 882 millions FCFA ont été récoltés lors de leurs différentes sorties et les 72 millions reversés aux communes. Concernant les recettes générées par l’exploitation légales du bois, elle a rapporté, informe Colonel Ba, près d’un milliards de FCFA.