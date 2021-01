Le nouveau DG annonce avoir découvert 200 agents fictifs dans le personnel de DDD et menace Me Moussa Diop de prison

Ça sent le roussi pour Me Moussa Diop, limogé de la direction générale de la société Dakar Dem Dikk. D’après son successeur à la tête de cette entreprise, il est à l’origine du recrutement abusif de 200 agents fictifs sous son magistère.



Oumar Ben Khateb Sylla affirme avoir commandité un audit physique et personne de DDD à son arrivée. Et que les résultats de cet audit vont prouver que son prédécesseur est bien comptable de ces faits qui engageraient pénalement sa responsabilité. Regardez !