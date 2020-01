Le nouveau DG des bourses, Khalifa Gaye s'exprime: « je vais axer ma gestion sur la communication »

Le nouveau Directeur général des Bourses, a prononcé ses premiers mots suite à sa nomination à ce poste. Khalifa Gaye, qui remercie le chef de l’Etat pour la confiance, révèle sa feuille de route.



« J’ai été délégué presque tout mon cursus à l’université, de la première année jusqu’à la maîtrise. Donc j’ai était acteur concernant les revendications des problèmes concernant particulièrement la bourse », a-t-il fait savoir. Par conséquent, a-t-il constaté, une bonne communication était un défi majeur.



« Le constat majeur, c’est surtout un problème de communication. Donc, je vais axer ma gestion sur la communication et aussi de voir comment fluidifier le processus pour l’acquisition des bourses des étudiants pour qu’il n'y ait plus de grève en ce qui concerne la bourse dans les universités », a annoncé Khalifa Gaye.



L’enseignant-chercheur à l’université Assane Seck de Ziguinchor remercie par ailleurs le Chef de l'Etat pour sa confiance. « Je remercie le président de la République, Macky Sall et le ministre de l’Enseignement Supérieur, Cheikh Oumar Hann, de m’avoir nommé à ce poste de Directeur des Bourses. C’est une direction de charges très lourdes et très complexes, mais aussi gérable », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Avant d'ajouter : « Nous nous lançons un défi de mieux gérer la direction avec les étudiants. Les revendications des étudiants sont tous orientées depuis quelque temps vers le social, et particulièrement pour les problèmes de bourses ».



Sur la question de savoir comment compte-t-il relever ce défi, M. Gaye d'expliquer : «Nous comptons apporter notre soutien par rapport à ce qui se faisait pour améliorer le traitement pour qu’en fait les étudiants puissent, dans les délais records, recevoir leurs bourses ».