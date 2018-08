Le nouveau patron de la Gendarmerie avertit : "fini l'usage d'armes à feu lors des manifestations"

Le nouveau patron de la gendarmerie a été installé ce jeudi 09 août 2018 à la tête du Haut commandement. Première mesure forte annoncée par le Général Cheikh Sène :la fin de l'usage des armes à feu lors des manifestations.

Le successeur du Général Meissa Niang compte apporter de nouvelles méthodes qui seront au profit des populations, tout en redorant le blason l'institution qu'il dirige, bien affectée par le meurtre de l'étudiant Fallou Sène, le 15 mai dernier.



"Afin de produire une sécurité qui ne compromettra pas la liberté, je veux faire un effort sur la prévention et l'anticipation, tout en veillant à préserver en permanence la capacité de la gendarmerie à assurer le continuum que requiert la réponse des autorités politiques face aux crises. Plus que par le passé, il s'agira d'éviter la violence même légitime en imposant la non-létalité au cœur de notre action", a annoncé l'homme de 59 ans qui aura en charge de bien gérer la période électorale qui s'annonce très trouble.



Pour bien réussir sa mission, le nouveau Haut commandant de la gendarmerie nationale veut "poursuivre le maillage territorial en développant une stratégie de prévention de proximité et en veillant à la cohérence du dispositif et au maintien des capacités opérationnelles, conduire avec pragmatisme le retour à l'orthodoxie militaire et administrative dans tous les aspects du service. Notamment dans le port de la tenue et des attributs, la présentation des écrits de service et la gestion des moyens matériels et financiers , garantir le crédit stratégique de la gendarmerie par une coopération globale aux plans national (avec les autres forces de sécurité et de défense) et international (avec les partenaires) ainsi que la promotion du partenariat public-privé".