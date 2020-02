Le nouveau phénomène Zeyda Zamane met en colère la communauté Layene

Le « nouveau phénomène » Zeyda Zamane, du nom de cette prêcheuse qui occupe le centre de l’actualité des Réseaux sociaux depuis ce vendredi matin, est en train de provoquer une colère noire chez les Layène.



Elle organise des rencontres et conférences relayées par une certaine presse, depuis quelques semaines pour faire passer son message en compagnie de « ses disciples ». Mais ce qui dérange la communauté Layène, c’est le fait que la dame utilise leurs chants religieux. C’est pourquoi le « Euhloullahi » a tenu à faire un communiqué « pour démasquer cette femme qui ne fait pas partie des leurs. En plus l’association des petits-fils de Seydina Limamou Laye se dit prêt « à affronter Zeyda Zamane » qu’elle taxe d’imposteur.



Sur des vidéos partagées dernièrement sur les Réseaux sociaux, on peut voir une sorte de secte dirigée par une femme, qui se réclame « Seyda Zamâne » (Maîtresse de cette Époque) utiliser à tort des chants religieux propres à la Communauté Ahloulahi lors de leur cérémonie.



« Cela constitue une violation grave à l’honorabilité et une atteinte à la moralité de la communauté Layène reconnue pour la sainteté de ses pratiques religieuses », lit-on dans leur communiqué.



Qui avertit: « Nous prenons l’opinion à temoin, car la prochaine fois que pareille chose se répétera, nous userons de méthodes plus draconiennes pour juguler la menace ».