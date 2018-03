Le parrainage pour la présidentielle est une nouvelle manière d'éliminer des adversaires, selon Amsatou Sow Sidibé

En marge d’un cocktail de presse organisé ce samedi à la place du souvenir africain par l’artiste Shula Ndiaye sur le thème : « paix et développement local : quelle mission pour les femmes et les jeunes », Mme Sidibé s'est exprimé sur le parrainage qui est de plus en plus soulevé dans les négociations politiques. Selon elle c'est une nouvelle manière d’éliminer des candidats, "qu'on ne peut pas mettre en prison" dans la course à la Présidentielle de 2019. « C’est une violation des droits les plus élémentaires des citoyens à choisir leurs dirigeants », dénonce le Professeur Amsatou Sow Sidibé.



L’ancien ministre conseiller du président de la République, Macky Sall informe que le parrainage est la principale raison de son départ de la table des négociations sur le processus électoral.



Mme Sidibé informe qu’elle était persuadée que le président de la République allait imposer à la majorité ce parrainage. Sentant "ce coup fourré du chef de l’Etat", elle a décidé de bouder cette tribune de négociation tout en sachant que « la majorité qui était convaincue du mal que causait le parrainage n’osait pas changer d’avis ».