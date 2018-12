Le parti au pouvoir remporte les législatives au Togo

La commission électorale togolaise a proclamé les résultats provisoires des législatives du 20 décembre dernier.



Sous réserve de confirmation par la cours constitutionnelle, ces résultats provisoires confèrent la majorité des sièges de l'Assemblée Nationale au parti au pouvoir, l'Union pour la République qui s'en sort avec 59 députés élus.



Dix listes indépendantes et six formations politiques de l'opposition se partagent les 32 sièges restants avec à leur tête, l'Union des forces de changement de Gilchrist Olympio qui obtient six sièges.



Organisé dans un contexte de crise et boycotté par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, le scrutin a enregistré un taux de participation de 59,25%.



850 candidats étaient en lice dans le cadre de cette consultation électorale.