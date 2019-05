Le pire registre de CR7

Allegri a confirmé ce samedi après-midi que Cristiano ne fait pas partie des joueurs convoqués pour la rencontre face à Sampdoria. Il pense que le joueur a besoin de repos avant de rejoindre sa sélection, le Portugal, qui affrontera la Suisse, en demi-finale de la Ligue des Nations, le 5 juin prochain.



Cristiano a été souvant utilisé en tant que titulaire et le technicien souhaite maintenant le préserver. De ce fait, nous connaissons déjà les statistiques de la star portugaise :



Il a disputé au total 43 matchs cette saison, dont 41 en tant que titulaire. Il a marqué 28 buts et a été impliqué sur 10 passes décisives.



Ces chiffres ne correspondent pas à ceux dont nous a habitué le portugais, si on les compare à ceux des saisons précédentes. Pour trouver une saison similaire, nous devons remonter à celle passé en tant que 'red devil'. En 2008-19, Cristiano avait marqué 26 buts, seulement deux de moins que cette saison.







Ce fut d'ailleurs au terme de cette saison que Cristiano est arrivé au Real Madrid. A partir de ce moment-là, ces stats ont fait que de gonfler. Il a marqué 33 buts lors de sa première saison à Madrid, 53 au cours de la suivante, 60 lors de la troisième, 55 lors de la quatrième et enfin 55 au cours de la cinquième.



Durant la sixième, lors de la saison 2014-15, CR7 a signé sa meilleure saison : 61 buts et 22 passes décisives.



Mais ces chiffres ont peu à peu diminué au cours des saisons suivantes, 51 réalisations en 2015-16 et 42 lors de la saison 2016-17.



Les chiffres ne mentent pas : cette saison n'a pas été facile pour lui. Cela est surement dû au passement de la Liga à la Serie A. L'attaquant a donc des devoirs à faire pour la rentrée...