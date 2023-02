Le plan de l’Émir du Qatar pour acheter Manchester United tout en gardant le PSG

Manchester United et le PSG vont-ils avoir le même propriétaire? C’est en tout cas le souhait du cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Comme annoncé par le Guardian et confirmé par RMC Sport, l’émir du Qatar envisage de posséder les deux clubs. Chacun d’entre eux serait alors contrôlé par une entité distincte pour qu’ils puissent participer à la Ligue des champions. En effet, les règles de l’UEFA ne permettent pas aux clubs d’un même propriétaire de se rencontrer en Coupe d’Europe. Le dirigeant aurait notamment en tête le précédent Leipzig-Salzbourg.



Éviter le problème du Barça

Selon nos informations, le Qatar rencontre le même problème que pour Braga. L'idée de départ était de racheter le club portugais mais Braga et Paris ne peuvent pas tous les deux évoluer en C1 avec le même propriétaire, en l'occurrence QSI. Ils sont donc entrés dans le capital sans avoir la majorité des parts. Cette fois, l'émir qatari ne souhaite pas se contenter de racheter des parts de Manchester United, comme indiqué par The Guardian: il veut le club.



De son côté, la famille Glazer, propriétaire des Red Devils depuis 2005, recherche 6,7 milliards d’euros pour le club. Si Ineos s’est positionné comme candidat au rachat de Manchester United, l’émir du Qatar est un fan du club. En 2011, la famille al-Thani aurait formulé une offre de plus d'un milliard de livres sterling pour United (1,2 milliard d’euros), refusée par la famille Glazer.



Afin d’entrer dans ce cas de figure, le Qatar semble avoir trouvé une solution et veut démontrer à l’instance européenne que Manchester United ne serait pas géré par la même structure que le PSG, lui-même contrôlé par QSI (Qatar Sport Investments). Le club anglais pourrait être géré par une entité qui serait QIA (Qatar Investment Authority).