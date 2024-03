Le plan du Barça pour battre le PSG, Bellingham et Kane jouent un mauvais tour à l’Angleterre

Barcelone veut s’appuyer sur la Masia pour arrêter Mbappé, les clubs anglais se méfient de Bellingham et Kane, et Cherki impressionne les médias français, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Cubarsi devra stopper Mbappé

On lance cette revue de presse avec une page Ligue des Champions et la Une de Mundo Deportivo. Comme on peut le lire dans ce journal, le Barça jouera contre le PSG et s’il se qualifie, il pourra rêver d’une finale à Wembley contre le vainqueur d’Atlético-Dortmund. Les Azulgranas sont pleins d’espoirs et devraient récupérer Pedri et de Jong pour ce choc qui s’annonce brutal. Dans Sport on a le droit à une interview exclusive de la jeune pépite barcelonaise du moment, Pau Cubarsi.



Le jeune défenseur central défendra sur Kylian Mbappé, ce qui est loin d’être une tâche simple. Voici ce qu’il a répondu à une question sur les chances du Barça pour la suite de la compétition : « Il n’y a que des équipes du top niveau mondial, elles sont toutes compliquées et capables de gagner. Nous allons être nous-mêmes, concourir pour la Ligue des Champions jusqu’au bout et nous battre pour la gagner.»

Le crack de la Masia est donc certains qu’il faut s’appuyer sur les qualités premières du Barça, son style de jeu unique.



Kane prêt à jouer un mauvais tour à son ancien rival

En Angleterre, ce qui fait beaucoup de bruit, c’est le futur match opposant Arsenal au Bayern Munich. Malgré son départ pour la Bundesliga, Harry Kane a retrouvé pas mal de clubs anglais depuis le début de la saison. Cette fois, ce n’est pas n’importe quelle écurie de Premier League puisque c’est le rival historique de son ancien club. Regardez qui est de retour s’amuse à écrire le Daily Express.



La star du Bayern a marqué 14 buts en 19 matches contre les Gunners lors de son passage à Tottenham. L’ex défenseur des Spurs, Eric Dier, désormais au Bayern, se réjouit également de cette rencontre comme l’annonce le Daily Mirror. Sinon, le reste des médias anglais décortiquent aussi la future rencontre Real-City en reprenant les propos de Pep Guardiola sur Jude Bellingham.

«L’impact de Bellingham a été énorme. L’équipe est différente de celle de la saison dernière. Son influence est évidente et nous devons essayer de découvrir ce qu’il faut faire pour la contrôler » explique le coach espagnol. Décidément, Bellingham, Kane, Dier, les Three Lions sont en train de jouer un sale tour aux clubs anglais !



Cherki décisif face à Toulouse

On finit ce tour de l’actu avec un focus sur notre chère Ligue 1. La belle série continue pour l’OL. Sûrs d’eux en première période, mais surpris par le retour de flamme toulousain en début de seconde période, les Lyonnais, menés 1-2 à l’heure de jeu, ont pu compter sur la rentrée d’un excellent Cherki pour renverser le match et s’imposer 3-2. Pour le quotidien régional Le Progrès, l’OL a du caractère, et il ne fallait pas l’énerver.



Le journal L’Equipe salue aussi la superbe prestation de Rayan Cherki, non retenu avec les Bleuets. L’attaquant a fait une entrée stratosphérique. Il a réussi 8 des 10 dribbles tentés après son entrée en jeu. Seul Hatem Ben Arfa 11 avec l’OL contre l’OM en avril 2008 a fait mieux depuis qu’Opta collecte ces données.