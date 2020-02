Le plus grand restaurant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en feu

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin, au restaurant Central de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le plus grand, situé au niveau du pavillon A, derrière la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). D’importants dégâts ont été enregistrés, selon la Rfm qui donne l’information. Pour l’heure, la cause du sinistre est inconnue.



Seydou Mballo, étudiant à la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) revient sur les faits : « C’est aux environs de 5 heures du matin que nous avons été réveillés par un cri d’un étudiant qui revenait des révisions. Il criait au feu, au feu et demandait aux femmes de ménage qui venaient d’arriver de dévier ».



Il ajoute : « C’est ainsi que les étudiants ont commencé à vider le pavillon A avec leurs valises et sacs ». Les flammes ont été maîtrisées à 90% par les sapeurs-pompiers qui se sont déployés sur les lieux.



Cet incendie va forcément avoir des difficultés sur la restauration étant donné que c'est le plus grand restaurant de l'université, qui accueille la plus part des étudiants.