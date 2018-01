Le porte-parole adjoint du Ps dézingue le ministre de la Jeunesse : "Sa langue a fourché et il met mal à l'aise le Président"

Interrogé par nos confrères de la Rfm sur les chiffres avancés par le gouvernement à propos de l'argent recouvré dans la traque des biens mal acquis, le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a laissé entendre qu'il ne faudrait pas se limiter à poursuivre les barons du régime libéral. Selon lui, il faut étendre la traque à l'avant Wade et auditer les responsables socialistes comme Ousmane Tanor Dieng qui ont eu à occuper des postes dans le gouvernement. "Ces gens ont volé beaucoup d'argent au Sénégal. Il faut que cela soit tiré au clair", affirmait-il

Des propos que le porte-parole adjoint du Parti socialiste trouve irresponsables et gênants pour la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). "Je ne sais pas dans quel contexte, le ministre a dit ça, mais ce je peux dire c'est que sa langue a fourché. Et puis je trouve que c'est irresponsable de tenir de faire une pareille déclaration qui risque de mettre le Président Macky Sall et le président Ousmane Tanor Dieng dans une position inconfortable", a répliqué Me Moussa Bocar Thiam sur la Rfm