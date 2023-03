Le préfet de Dakar «refuse» le sit-in des associations de migrants devant l'ambassade de Tunisie

Le préfet de Dakar Mor Talla Tine, a refusé la demande d'autorisation de manifestation du Collectif des associations sénégalaises qui s'activent dans la défense des droits des migrants devant l'ambassade de Tunisie, a-t-on appris.



La manifestation pacifique était prévue jeudi 02 mars 2022 pour «dénoncer» les propos du président tunisien KAIS SAIED à l'endroit des migrants subsahariens.



Le motif évoqué par le préfet est le « non respect du délais (03) francs». Or, le collectif a confié à PressAfrik avoir déposé la demande depuis le 27/02/2023. C'est-à-dire dire 4 jours francs.



Mardi 21 février 2023, le Président tunisien, Kaïs Saïed s’en est pris violemment aux subsahariens lors de la tenue du conseil de sécurité national. Il a ainsi prôné des «mesures urgentes» contre l'immigration clandestine dans son pays, affirmant que la présence de migrants africains subsahariens était source de «violence, de crimes et d'actes inacceptables» et qu’il fallait mettre fin à l'arrivée de «hordes des migrants clandestins».



Pis, il a soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une «entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie», afin de la transformer en un pays «africain seulement» et estomper son caractère «arabo-musulman».



Dans un communiqué vendredi, l'Union Africaine a condamné ces déclaration du président tunisien. L'organisation a rappelé à tous les pays, en particulier aux États membres qu'ils doivent "honorer les obligations" qui leur incombent en vertu du Droit International et des instruments pertinents de l'Union Africaine, à savoir "traiter tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent, s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes, et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux".



L'UA réitère l'engagement de la Commission à soutenir les autorités tunisiennes en vue de la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration "sûre, digne et régulière".