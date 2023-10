Le président Biden en Israël pour une visite à haut risque

Cette visite périlleuse commence mal pour Joe Biden, relate notre correspondant à Miami, David Thomson. La Maison Blanche espérait mettre en image l’équilibre de sa diplomatie, mais juste avant le décollage d’Air Force One la Jordanie annonçait l’annulation du sommet prévu avec les leaders arabes. Joe Biden apparaitra donc uniquement aux côtés des Israéliens et du Premier ministre Netanyahu.



En Israël, le président américain arrive avec un triple objectif : d’abord marquer le soutien de Washington dans la réponse militaire d’Israël à l’attaque terroriste du Hamas, et dans le même temps tenter de soulager les civils de Gaza. Washington fait pression sur Israël pour ouvrir des couloirs d’aide humanitaire et des zones sécurisées au sein de l’enclave. Le secrétaire d’État Antony Blinken assure que tout cela est déjà négocié, mais rien n’est encore effectif sur le terrain.



Enfin, le troisième objectif est de dissuader le Hezbollah libanais d’ouvrir un second front au nord. Sans oublier bien sûr le sort des otages détenus par le Hamas. Mais la frappe meurtrière contre l’hôpital de Gaza complique la visite de Biden. Dans un communiqué, la Maison Blanche fait part de ses plus profondes condoléances pour les vies innocentes perdues et se dit scandalisé par cette explosion, sans établir pour autant de responsabilité.