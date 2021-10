Le président turc Recep Tayyip Erdogan menace d'expulser dix ambassadeurs après un appel à libérer un opposant

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé d'expulser les ambassadeurs de dix pays dont la France, l'Allemagne et les Etats-Unis après un appel en faveur de la libération de l'opposant Osman Kavala lancé par ces Etats, ont rapporté jeudi des médias turcs.



"J'ai dit à notre ministère des Affaires étrangères que nous ne pouvons pas nous permettre de les accueillir dans notre pays. Est-ce votre devoir de donner une leçon à la Turquie ?", a déclaré M. Erdogan, selon des propos rapportés par plusieurs médias turcs.



Dans un communiqué publié lundi soir, dix pays occidentaux avaient appelé à un "règlement juste et rapide de l'affaire" Osman Kavala, éditeur et mécène turc devenu une bête noire du régime, emprisonné depuis quatre ans sans jugement.