Le procès entre Éric Cantona et Didier Deschamps pourrait être renvoyé en 2021

Juste avant l’Euro 2016, Éric Cantona attaquait verbalement Didier Deschamps, l’accusant de ne pas sélectionner Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pour le Championnat d’Europe, à cause de leurs origines maghrébines. Des accusations qui poussaient alors le sélectionneur de l’équipe de France à déposer plainte contre l’ancien joueur de Manchester United.



Mais voilà. Alors que le procès devait alors lieu ce vendredi devant le Tribunal judiciaire de Paris (13h30), il pourrait être repoussé à une date ultérieure. Selon RMC Sport, l’avocat de Didier Deschamps, Me Carlo Alberto Brusa, et sa consoeur Me Céline Bekerman, représentant Éric Cantona, ont déposé une demande de renvoi « en raison de la grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome des retraites ». Si celle-ci est accordée, le procès pourrait être renvoyé en 2021.



Foot Mercato