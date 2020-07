Le programme complet des quarts de finale du Final 8 de la Ligue Europa

Le programme du Final 8 inédit de la Ligue Europa est désormais connu après le tirage au sort effectué vendredi midi à Nyon (Suisse). Aucune équipe n'est encore qualifiée, même si Manchester United, large vainqueur de Linz en huitième aller (5-0) devrait être au rendez-vous. Les quarts de finale auront lieu à huis clos les 10 et 11 août en Allemagne (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne. Les demi-finales seront ensuite organisées les 16 et 17 août, et la finale le 21 août à Cologne.



Le programme des quarts de finale de la Ligue Europa



1. Vainqueur de Wolfsburg-Shakhtar Donetsk - Vainqueur de Francfort-Bale



2. Vainqueur de LASK Linz-Manchester United - Vainqueur de Istanbul Basaksehir-Copenhague



3. Vainqueur de Inter Milan-Getafe - Vainqueur de Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen



4. Vainqueur de Olympiacos-Wolverhampton - Vainqueur de FC Séville-AS Rome



Les demi-finales potentielles



Première demi-finale : Vainqueur 4 - Vainqueur 2; Deuxième demi-finale: Vainqueur 3 - Vainqueur 1.



Affiches des huitièmes retour :



Istanbul Basaksehir-Copenhague (1-0)



Olympiacos-Wolverhampton (1-1)



Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen (1-3)



Francfort-Bale (0-3)



LASK Linz-Manchester United (0-5)



Wolfsburg-Shakhtar Donetsk (1-2)



Inter Milan-Getafe (aller non joué)



FC Séville-AS Rome (aller non joué)