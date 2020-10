«Le programme d’accès universel à l’électricité est en cours d’exécution», selon le DG de la Senelec

Aux différents khalifes généraux qui l’ont reçu, Papa Mademba Bitèye a d’abord transmis le message du président de la République autour de « la question de la couverture correcte du Gamou 2020 en électricité ». Il est revenu largement sur l’avenir dudit secteur, qui projette de « couvrir tous les Sénégalais en électricité d’ici 2025 ». Et de rassurer le Khalife général de Thiénaba par rapport à sa demande d’électrifier le village de Thioty, son lieu de retraite spirituelle. « Nous allons entamer les études pour pouvoir satisfaire correctement l’électrification de cette zone », estime le Directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), qui annonce que « déjà un nouveau poste pour améliorer considérablement la qualité de service a été mis en place à Thiénaba Gare ».



D’après le patron de la Senelec, « le programme d’accès universel à l’électricité est en cours d’exécution ». Il demande simplement aux populations d’être « patientes » parce que « tous les programmes sont établis, les budgets vont être mobilisés ». Aussi, s’est-il plus ou moins offusqué, « nous n’avons pas suffisamment d’entreprises pour faire tous les travaux en une année ». Il explique que « cela nécessite une programmation » mais aussi que « l’on démarre par certaines localités et que d’autres vont pouvoir attendre ». Avant d’insister sur « la compréhension des populations » parce que « le programme est en cours » et « nous allons y arriver ».



Au cours de sa tournée auprès des chefs religieux, le Directeur général de la Senelec devait surtout s’assurer que « toutes les sollicitations qui ont été acceptées sont satisfaites correctement pour un bon déroulement du Mawlid ». Il rappelle que « Senelec a une mission de service public, donc avec des événements de cette nature qui regroupent plusieurs millions de Sénégalais, il était normal pour moi et les équipes qui m’accompagnent de venir encore une fois témoigner à l’ensemble des autorités religieuses que la société d’électricité est bien dans les dispositions aujourd’hui pour remplir correctement cette mission ».

Et de noter avec « beaucoup de satisfaction et de fierté » que « l’ensemble des Khalifes généraux rencontrés ont témoigné de la bonne exécution des travaux par les équipes de Senelec, pour un bon déroulement de l’évènement religieux ».



Papa Mademba Bitèye n’a pas manqué de souligner que « l’objectif ce n’est plus de venir dire que nous sommes en mesure de satisfaire la demande. Nous avons dépassé cette étape-là, parce qu’aujourd’hui il y a suffisamment de production. Le réseau est correctement alimenté et nous avons mis suffisamment de postes de distribution pour satisfaire toute la demande ». Mais, rappelle-t-il, « l’objectif c’est juste de venir rassurer les khalifes généraux que les requêtes qui ont été formulées en termes d’extension de réseau et d’amélioration de la qualité de service sont satisfaites ».



Le Témoin