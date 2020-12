Le programme de la première journée de Ligue 1 Sénégal avec le choc Diambars-NGB du 02 janvier

Après avoir obtenu des autorités étatiques la tenue de leurs compétitions locales, les dirigeants du football sénégalais vont démarrer le championnat de Ligue 1 samedi prochain. Au programme de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), cinq (5) rencontres qui vont se disputer entre les 02 et 03 janvier. Les deux autres matchs, notamment Jaraaf-Mbour PC et Tengueth FC-Casa Sports. Pour cause, ces deux clubs doivent jouer leurs matchs retour dans les deuxièmes tours préliminaires des Coupes africaines.



Toutefois, un premier choc aura lieu samedi entre Diambars de Saly et NGB.