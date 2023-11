Le projet Akon City risque de voler à l'air

« Quand on parle de Mbodiène, beaucoup de gens pensent à Akon-City. Mais, il faut dire que Akon n'a que 55 sur les 504 hectares» regrette-t-il, dans une interview avec L'Observateur. Avant d'ajouter: « Or, nous avons Sunrise qui veut construire des réceptifs hôteliers qui seront conformes aux standards internationaux, et cela va nous permettre d'accueillir nos hôtes lors des Joj 2026».

Le directeur a informé qu'il y a également d'autres investigateurs qui sont prêts pour Mbodiène. « Pour Akon-City, c'est à Akon de nous dire ce qui bloque. Lorsque je suis venu, j'ai adressé à Akon une correspondance pour le mettre en demeure, et il a commencé à faire les études. Mais, cela ne suffit pas».

Qu'est ce qui bloque le projet Akon City ? C'est la question que bon nombre de Sénégalais se posent. La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (Sapco) n'exclut pas de reprendre les terres attribuées à Akon, selon le Directeur général de la société, Souleymane Ndiaye.