Le rappeur Chris Brown placé en garde à vue à Paris pour viol aggravé

Le chanteur américain Chris Brown et deux de ses proches étaient en garde à vue mardi 22 janvier, à Paris, à la suite d'accusations de viol, a-t-on appris mardi de sources policière et judiciaire.



Les trois hommes, officiellement soupçonnés de "viol aggravé" et d'"infraction à la législation sur les stupéfiants", ont été interpellés lundi, précise-t-on.



Selon le site internet du magazine Closer, qui a révélé l'information, une femme âgée de 24 ans accuse Chris Brown de l'avoir violée dans la suite d'un palace parisien, le Mandarin Oriental, dans la nuit du 15 au 16 janvier.



La plaignante aurait été invitée avec d'autres femmes rencontrées dans une boîte de nuit proche des Champs Élysées avant de se retrouver seule avec son agresseur, selon le site Internet du magazine people.





Âgé de 29 ans, Chris Brown doit sa notoriété à ses succès dans la musique mais aussi à une affaire très médiatisée de violences conjugales commises en 2009 sur sa compagne de l'époque, la chanteuse Rihanna. Il avait plaidé coupable et avait été placé sous surveillance pendant six ans.



Depuis, il a notamment plaidé coupable pour avoir agressé un fan à Washington en 2014 et a été accusé en 2016 de violences envers une femme à Las Vegas et une autre à Los Angeles.



France 24