Le rappeur DIP sort un nouveau son, insulte et indispose ses fans

Le tout nouveau son du rappeur DIP Doundou Guiss risque d’alimenter une nouvelle polémique sur les Réseaux sociaux. Un mélange de clash et d’egotrip Intitulé « Président FIFA », où l’enfant de Grand-Yoff s’attaque violemment et avec une vulgarité sans limite à ses « ennemis » dans le milieu du hip-hop sénégalais. D’aucuns disent que ce sont Omzo Dollar et Ngaka Blindé qui sont visés. En tout état de cause, seulement quelques minutes après la publication du son sur la Plateforme YouTube, les commentaires fusent de partout et même les fans du rappeur ne sont pas d’accord sur le ton vulgaire ponctué d’une insulte à 2 minutes 19 secondes...