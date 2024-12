Le rappeur Jay-Z accusé d’avoir violé une adolescente avec P. Diddy

« Quiconque commet un tel crime à l’encontre d’un mineur devrait être enfermé. Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c’était le cas », a réagi le rappeur et producteur Jay-Z, rejetant vivement les accusations.



Le rappeur et producteur Jay-Z a été accusé, dans une plainte déposée dimanche 8 décembre à New York, d’avoir violé une adolescente de 13 ans avec la star du hip-hop P. Diddy, selon des documents judiciaires, ce que Jay-Z nie.



D’après la nouvelle version d’une plainte déposée au civil contre Sean « Diddy » Combs, Jay-Z, dont le vrai nom est Shawn Carter, et Sean Combs sont accusés d’avoir violé l’adolescente lors d’une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards à New York, en 2000.



« Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n’ont rien fait pour arrêter l’agression, selon la plainte. Carter a été aux côtés de Combs lors de nombreux incidents décrits dans le présent document. Les deux auteurs doivent être traduits en justice. »



Dans la version précédente de la plainte, Jay-Z avait été identifié comme « Célébrité A ». Il a réagi en qualifiant l’avocat chargé de l’affaire d’« être humain déplorable ».