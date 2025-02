Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé à l’âge de 84 ans

C’est une grande perte pour le cinéma africain et mondial. Souleymane Cissé, le célèbre réalisateur malien, s’est éteint ce mercredi 19 février 2025 à Bamako, à l’âge de 84 ans. L’auteur de films iconiques tels que Yeelen, qui avait marqué l’histoire du cinéma africain, laisse un héritage cinématographique inestimable.



Souleymane Cissé était l’un des pionniers du cinéma sur le continent. En 1987, il avait remporté le prix du jury au Festival de Cannes pour Yeelen. Un film qui demeure un chef-d'œuvre du cinéma africain. Ce succès international avait permis de mettre en lumière son talent exceptionnel et son regard unique sur l’Afrique.



En 2023, il avait été honoré une nouvelle fois à Cannes, où il a reçu le Carrosse d’Or décerné par la Quinzaine des cinéastes. La disparition de Souleymane Cissé a profondément ému le monde du cinéma et au-delà. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Mamou Daffé, ministre de la Culture du Mali, a exprimé sa « tristesse » face à la disparition de « ce monument du cinéma africain ». Il a salué la mémoire d’un « cinéaste admiré et respecté » dont l’œuvre continuera d'inspirer les générations futures.