Le résumé et les résultats de la visite de Sory Kaba en Espagne (Communiqué)

Arrivé dans la capitale espagnole ce lundi (19 mars) aux environs de 11 heures heure locale, le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur Sory Kaba s’est aussitôt rendu au Consulat Général du Sénégal á Madrid pour faire le point de la situation avec l’autorité consulaire son Excellence Mouctar Belal Bâ.



Dans la soirée, Monsieur Kaba, en compagnie du consul général Mouctar Belal Ba, de Mor Kane député de la Diaspora, Awa cheikh Mbengue représente diaspora au CESE, de Moussa Ndoye ministre conseiller à l’Ambassade, a rencontré Marta María Higueras Garrobo, la première adjointe á la mairesse Manuela Carmena, en charge de l'Équité, des Droits sociaux.



Les discussions ont tourné autour de la situation qui prévaut suite aux décès de Mame Mbaye Ndiaye et d’Ousseynou Mbaye et par la même occasion les deux délégations ont eu á dégager des perspectives de collaboration beaucoup plus soutenue.



Au deuxième jour de sa visite (mardi 20 mars), une seconde réunion s’est tenue au consulat cette fois-ci en présences Manuela Caremna mairesse de Madrid.



A l’issue de cette rencontre , les deux parties se sont accordées á mettre en place un accompagnement en formation et en intégration des marchands ambulants moyennant une bourse de 400€ par personne (15 personnes pour un début ) pendant 9 mois, formation à l’issue de laquelle un emploi pourrait être trouvé .



De par cette initiative, la mairie de Madrid entend combattre le phénomène des marchands ambulants ;



Recevoir les familles des victimes pour faire prévaloir une forme de solidarité à leur endroit, dès lors qu’ils étaient des soutiens de famille ;



Organiser annuellement avec le consulat des assises de la diaspora pour mettre l’accent sur le dialogue et la concertation, dans le but de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.



Tout sénégalais résidant á Madrid aura droit á une carte de citoyenneté madrilène. Cette carte á en croire Carmena confère aux détenteurs les mêmes droits et devoirs que les autochtones au niveau municipal.



Après cette rencontre, le Directeur des sénégalais de l’extérieur et sa délégation ont été reçus par les autorités policières.



A cette rencontre, les policiers ont réaffirmé leur disponibilité à dialoguer avec les autorités consulaires et diplomatiques en vue de mieux protéger les sénégalais.



Les policiers se sont aussi engagés à mobiliser leur hiérarchie pour un traitement particulier des sénégalais.



Le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur a bouclé sa visite dans la capitale espagnole en rencontrant les sénégalais, une occasion pour ce dernier de partager avec eux leurs douleurs et souffrances et de transmettre les condoléances du Président de la République son Excellence Macky Sall.



Monsieur Kaba en a profité pour informer á l’assistance des différentes démarches entreprises depuis son arrivée avant d’assurer que l’état du Sénégal prendra toutes les dispositions utiles pour situer les responsabilités de ces actes meurtriers et sanctionner lourdement les coupables.



Il a aussi informé á l’assemblée que l’état du Sénégal prendra entièrement en charge le rapatriement des dépouilles mortelles (10.828€) après épuisement des différentes procédures.



Monsieur Kaba a enfin exprimé sa volonté de tenir des rencontres périodiques avec le consulat pour mieux partager et porter les préoccupations de tous les sénégalais.



Apres Madrid Monsieur Kaba s’est envolé á Paris en fin de soirée et regagnera Dakar demain (mercredi 21 mars).



De Momar Dieng Diop (Président des Sénégalais d'Espagne)